18日午後、山口市秋穂二島の山林で火事があり、現在も消防らによる消火活動が続いています。現時点でけが人はいないということです。警察や消防によりますと、18日午後4時半ごろ、山口市秋穂二島にある山口県セミナーパーク付近の山林で火事が起きたということです。付近では当時、セミナーパークの関係者が草刈りをしていて、何らかの原因で集めた草に火がつき、山に燃え移ったとみられています。現時点