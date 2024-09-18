29日開催の『Yogibo Presents RIZIN.48』（さいたまスーパーアリーナ）の出場選手による合同公開練習が18日、都内で行われた。今大会でRIZIN初参戦するJAPAN TOP TEAM（JTT）所属の秋元強真（18）は、堂々とKOを宣言した。【動画】“JTTの超新星”18歳・秋元強真「朝倉海さんと練習していたら問題ない」秋元は中学卒業を機にプロを目指してパラエストラ柏（現THE BLACKBELT JAPAN）に入門し、アマチュア戦績6戦全勝で22年6月に