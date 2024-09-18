交際していた20代の女性から現金10万円を脅し取ったとして、熊本市に住む高校生の男が逮捕されました。 【写真を見る】高校生の男「家族がどうなっても知らんけんね」 20代の交際女性を恐喝したとして逮捕熊本 恐喝の疑いで逮捕されたのは、熊本市に住む17歳の高校生の男です。 警察によりますと、高校生は今年（2024年）4月29日午後7時45分ごろ、熊本県宇城市にあるJR松橋（まつばせ）駅で、当時交際していた20代の会社員の