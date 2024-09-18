青葉警察署１８日午後３時ごろ、横浜市青葉区しらとり台の県道で東急バスの路線バスと乗用車が衝突し、乗用車を運転していた無職男性（５６）＝綾瀬市＝とバスの乗客１人が軽傷を負った。神奈川県警青葉署によると、現場は片側１車線の直線。バスが停留所に停車していたところ、対向車線を走行していた乗用車が中央線を越えて正面衝突した。バスには乗客約２０人が乗っていた。