英ウィリアム皇太子の妻、キャサリン妃/Chris Jackson/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）がん闘病中だった英ウィリアム皇太子の妻、キャサリン妃が１７日、公務に復帰した。キャサリン妃は先週、がんの化学療法を終えたと発表していた。王室行事日報によると、１７日にはロンドン郊外のウィンザー城で、乳幼児期に関する会合を主催した。会合の詳細は公表されていないが、キャサリン妃は長年、乳幼児の発達に注目してきた。側近らは