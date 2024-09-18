MBCでは毎年、地域社会の発展に貢献し、今後の活躍が期待される人たちにMBC賞を贈っています。57回目となる今年は、外部も含めた選考委員会の審査を経て、かごしま犯罪被害者支援センターなど2つの団体と個人1人の受賞が決まりました。 MBC賞。1つ目は「鹿児島市の公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センター」です。 県内唯一の民間の支援団体として、犯罪の被害者とその家族や遺族からの相談に応じるとともに、失