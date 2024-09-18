秋田朝日放送 秋田県の八峰町と能代市沖で計画されている洋上風力発電の運転開始に向けて漁業への影響を調査検討する議論が始まりました。 八峰町と能代市の沖合では、エネオスリニューアブル・エナジーや秋田銀行などが出資する特別目的会社が着床式の風力発電機を２５基設置し、発電出力３７５メガワット・５年後の運転開始を目指す洋上風力発電事業を計画しています。風車の基礎工事など海上での工事着工は