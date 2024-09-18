欧州株英ＦＴ指数０．５６％安、根強い英インフレ圧力で明日の英中銀は利下げ見送りの公算 東京時間19:36現在 英ＦＴＳＥ100 8263.14（-46.72-0.56%） 独ＤＡＸ18705.60（-20.48-0.11%） 仏ＣＡＣ40 7463.64（-23.78-0.32%） スイスＳＭＩ 11959.33（-83.45-0.69%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:36現在 ダウ平均先物DEC 24月限42106.00（+69.00+