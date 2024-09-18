◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）同点に追いつかれた巨人は６回、先頭の岡本和真内野手が低めの球を技ありの打撃で中前打。１死からモンテス内野手の遊ゴロは併殺を狙って二塁に入った牧秀悟内野手が森敬斗内野手からの送球をはじきオールセーフ。岸田行倫捕手は空振り三振、門脇誠内野手は打ち取られた当たりだったが、一塁にヘッドスライディングして二塁内野安打、２死満塁となった。ここでグ