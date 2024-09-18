将棋の藤井聡太王座（２２）＝竜王・名人・王位・棋王・王将・棋聖と合わせ七冠＝に永瀬拓矢九段（３２）が挑戦する第７２期王座戦５番勝負の第２局が１８日、名古屋市で指され、先手の藤井七冠が１２３手で勝った。藤井七冠は２連勝で王座のタイトル初防衛に王手をかけた。第３局は３０日に京都市で指される。