◆大相撲▽秋場所１１日目（１８日、東京・両国国技館）琴桜（佐渡ケ嶽）と豊昇龍（立浪）の両大関がともに黒星を喫した。琴桜は小結・大栄翔（追手風）に押し出されて痛恨の４敗目。初優勝に向けては極めて厳しい状況となった。温厚な琴桜にしては珍しく支度部屋の風呂場で絶叫し、悔しさをあらわにした。報道陣の問いかけには「すいません…」とだけ話し、険しい表情で宙を見つめた。一方の豊昇龍は東前頭５枚目・宇良（木