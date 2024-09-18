2024年9月13日から11月11日まで、ホテル椿山荘東京（東京都文京区関口2-10-8）ロビーラウンジ「ル･ジャルダン」にて「ハーベストアフタヌーンティー」が開催されています。秋の味覚満載テーマは実りの秋。収穫の意味を持つ「ハーベスト」にちなんで、和栗やかぼちゃ、甘みの強いさつまいもなどこだわりの素材を堪能できます。満月に見立てた「かぼちゃのレアチーズムース」や和栗のクリームをたっぷり使用した「和栗のモンブラン」