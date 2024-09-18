2024年9月11日から11月5日まで、ヒルトン東京ベイ（千葉県浦安市舞浜1-8）ロビー階 バーラウンジ「silva」にて「Autumn Afternoon Tea」が開催されています。素材を生かしたデザートやセイボリー梨や柿、ぶどう、カボチャ、サツマイモなど秋の味覚をたっぷりと楽しめるアフタヌーンティーです。葉が落ちた小枝をイメージした「チョコレート＆マロンコルネ」、月のような煌びやかさを表現した「千葉県産梨のムース」などデザートは8