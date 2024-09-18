【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■YEONJUN（ヨンジュン）のタフな魅力と、飾り気のない姿の温度差が好奇心を刺激するティザー映像 TOMORROW X TOGETHERのYEONJUN（ヨンジュン）が、9月18日0時にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて「GGUM」のMVティーザーを公開した。 このティーザー映像でYEONJUNは、生放送中のラジオブースに堂々と乱入し、机の上に足を乗せ司会者のマイク