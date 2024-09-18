男性からLINEが届いたときに、すぐに返信をせずに寝かせておいたら、“追いLINE”が届いてウンザリ。そんな経験したレディは多いはず。追いLINEにも色々な種類がありますが、まわりくどい表現で返信を求める男性は、少し面倒な「地雷くん」かもしれません！元議員でありメンタル心理カウンセラーの並木まきが、まわりくどい追いLINEを送る男性が地雷になりやすいワケをお話します♡【追いLINEがまわりくどい男性】出典: 美