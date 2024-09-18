野沢温泉サイクルイベント実行委員会は、10月5・6日に野沢温泉スキー場(長野県下高井郡野沢温泉村)で開催する「野沢温泉自転車祭 2024」のエントリーを9月22日まで「スポーツエントリー」の専用サイトにて受け付けている。「野沢温泉自転車祭 2024」は、スノーリゾートとして有名な野沢温泉スキー場の広大なフィールドを活用して開催されるサイクルイベントだ。自転車種目として代表的なロードバイク、マウンテンバイク、グラベル