「ヤクルト−広島」（１８日、神宮球場）今季限りでの現役引退を発表した、ヤクルト・青木宣親外野手（４２）が昇格したこの日、五回に代打で登場。青木らしい中前打を放った。先発・ヤフーレに代わって代打が送られると、雨の降りしきる神宮で大歓声がわき起こった。カープファンからも拍手が送られると、カウント２−１からの４球目、外角の球をしぶとく中前にはじき返した。日米通算２７２４安打目を放つと、ベンチの高津