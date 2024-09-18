お仕事でプロの技術や使用コスメをみる機会が多い芸能人。そんな人たちが使っているコスメって気になりますよね！今回は、仲里依紗さんと、紗栄子さんの愛用品に注目。ベースメイクに欠かせない、ファンデーションをピックアップしてみました！【関連記事】紗栄子、“本当に良い＆名品”1,500円以下のプチプラ愛用コスメ■仲里依紗さんの愛用品はメイク動画を公開した際、紹介したのがこちら！SHISEIDO/エッセンススキングロウ