好投を続ける今永。監督やチームメイトからの信頼も勝ち取っている(C)Getty Imagesカブスの今永昇太は現地時間9月16日（日本時間17日）、本拠地で行われたアスレチックス戦に先発登板。6回5安打2失点、自己最多となる11奪三振の好投で14勝目（3敗）を挙げた。【動画】今永昇太が自己最多11奪三振！今季14勝目のピッチング初回、今永は先頭のジェイコブ・ウィルソンに三塁打を浴びていきなりピンチを招くも、後続を抑えて無失点