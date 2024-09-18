石川県輪島市中心部と門前町を結ぶ国道249号。能登半島地震でトンネルの内部が崩落し、通行止めが続いていましたが、復旧工事が進み、住民向けの見学会が開かれました。輪島市門前町浦上と西円山を結ぶ全長およそ1.3キロの中屋トンネルは、地震で内部のコンクリートが崩落し、通行止めが続いていました。復旧工事が進み、25日に地元住民や緊急車両に限って1車線が開放されるのを前に、18日午後、住民向けに説明会が開かれ、およそ4