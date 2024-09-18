このお話は、カフェでアルバイトをする高校生のマリエが主人公。バイト先のカフェで中学時代に気まずい関係となったケンゴと再会するなど、お店の中で起きるさまざまな人間模様を漫画化しています。マリエにはっきり拒絶されたものの諦めきれないケンゴ。バイトの面接を受けますが、「保護者には内緒に」の要望があるなどトラブルを招きかねないと落とされてしまい…？あやかず(@ayakazuarireosan)さんの漫画『カレシノフ