Snow Manの目黒蓮が主演を務めるTVドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）の第11話が、9月16日に放送された。南雲家を離れて、いよいよ夏（目黒蓮）のアパートで一緒に住むことになった海（泉谷星奈）。新しい図書館、新しい学校、新しい友達。見知らぬ環境で、父と娘の二人だけの暮らしが始まる。だが、その生活は想像していた以上に孤独を募らせるものだった。（以下、ドラマのネタバレを含みます）【関連写真】ドラマ『海のは