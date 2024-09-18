このお話はスーパーで働くあとみ(@yumekomanga)さんが何年か前に一緒に働いたF君という若い社員との思い出を描いたものです。若くて超イケメンなF君ですが、声が小さく仕事は全然できずいつも怒られてばかり。しかし、あとみさんは憎めないキャラが好きで「Fちゃん」と親しみを持って呼んでいたそう。しかし、トラブルとその対応をきっかけに2人はどこかよそよそしくなってしまいます。その後、F君は異動が決まり、あ