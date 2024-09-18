半そでから長そでへ。快適に過ごせることは必須条件。さらに、自分をよく見せてくれるポイントがあるトップスこそ、これからのワードローブに欠かせない存在に。シルエットや生地感など、そでの長さによって異なる願望に沿って、頼れる優秀トップスを選りすぐり。「胸元がキレイな」長そでTシャツ大きく開いた首まわりが長そでのもたつきを軽減。計算された肌見せで緊張感を漂わせれば、ラフな素材やシルエットにもセンシュアルな