新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、平日夜９時より毎日生放送しているニュース番組『ABEMA Prime』にて、自民党総裁選の候補者による討論会を実施することを決定した。９月19日（木）夜９時より生放送でお届けする。『ABEMA Prime』は、｢みんなでしゃべるとニュースはおもしろい｣をキャッチコピーに、平日夜９時より毎日生放送しているニュース番組。このたび番組では、９人の総裁候補をゲストに、討論会を開催。政策や人