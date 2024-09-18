幼稚園のお友達のママに「どの辺に住んでいるの？」と聞かれたmiho.haha育児漫画(@miho.haha)さんの次男。そのスケールの大きすぎる答えにびっくりします。果たして次男の答えとは？どうぞごらんください。 ©miho.haha ©miho.haha ©miho.haha ©miho.haha ©miho.haha ©miho.haha お友達のママから「どこに住んでいるの？」と聞かれた