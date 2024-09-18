服役中の受刑者に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、岩手県警は１８日、収賄の疑いで、盛岡少年刑務所の刑務官坂本孝誠容疑者（２７）＝盛岡市＝を逮捕した。贈賄容疑で受刑者平田将容疑者（３０）も逮捕した。県警は２人の認否を明らかにしていない。坂本容疑者の逮捕容疑は、平田容疑者に対し、雑誌やアルコール類などの物品を数十回差し入れるなどした謝礼として、２０２３年１１月〜２４年１月ごろ、複数回にわ