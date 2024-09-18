2024年10月4日（金）放送開始予定のTVアニメ『株式会社マジルミエ』の追加キャラクターとキャストが発表された。大手化粧品メーカー・ミヤコ堂の魔法少女・葵 リリーを演じるのは石原夏織、ミヤコ堂社長・麻生美弥子を演じるのは井上喜久子。また会社紹介ポスター風ビジュアル第2弾も公開。今回はミヤコ堂のビジュアルだ。＞＞＞『株式会社マジルミエ』新キャラやキャストを見る（画像8点）『株式会社マジルミエ』は、「怪異」と呼