一大センセーションを巻き起こした『マッドマックス 怒りのデス・ロード』から9年、ジョージ・ミラー監督が再びメガホンを執った「マッドマックス」サーガの最新作『マッドマックス：フュリオサ』。本日、2024年9月18日（水）にいよいよ4K UHD、ブルーレイ、DVDがリリースされ、ブルーレイ＆DVDのレンタルも開始される。それを記念して、本作に「ADDITIONAL STORY CONTRIBUTOR」として参加した、アニメーション監督・前田真宏の特