スーパーやコンビニで人気、チョコビスケットのお菓子「サク山チョコ次郎」をモチーフにしたカプセルトイ新商品「サク山チョコ次郎 チョコっとお気持ちスタンプ」（全6種類 / 1回400円・税込）が2024年9月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売される。可愛らしいお菓子がスタンプに！？早速紹介しよう。＞＞＞スタンプのラインナップを見る（写真11点）サク山チョコ次郎は、ポイッ♪ サクッ♪ ウマ〜♪ なチ