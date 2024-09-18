火災保険は2015年からの9年ほどの間に少なくても4回ほどの保険料率改定等が実施されています。保険料率の改定幅や時期は個別に異なるものの、全国平均ではすべての改定で保険料率が上昇しています。また以前は最長36年間の火災保険契約が可能でしたが、2度の改定で現在は最長5年間に短縮されています。さらにこの数年で築年数別の料率区分が導入されました。建物の築年数が一定の年数を経るごとに（築10年、20年など）保険料率のベ