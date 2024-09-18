今年は秦始皇帝（紀元前259年〜紀元前210年）兵馬俑発掘から50周年に当たります。「秦始皇帝陵考古発見展」がこのほど、中国北西部の陝西省西安市にある秦始皇帝陵博物院で始まりました。秦始皇帝陵の考古学的調査の成果が集中的に展示されたのは初めてだということです。秦始皇帝兵馬俑坑遺跡常設展の補足として、この展覧会では秦始皇帝陵に対する考古学的調査の成果を基に、230点（セット）の文化財が展示されています。これら