笑福亭鶴瓶の独演会『kikippa 笑福亭鶴瓶落語会 2024』全国ツアー（福島を皮切りに、兵庫、広島、大阪、福岡、鹿児島、沖縄、東京、宮城の全国9か所を巡る）が今年も開催されることが決定し、公演ビジュアルも公開された。 テレビのバラエティー番組、ドラマ、映画などで、顔を見ない日はないと言ってもいいぐらい、多方面に 引っ張りだこの落語家・笑福亭鶴瓶。その鶴瓶のライフワークである落語の全国ツア&#1