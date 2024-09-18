『PEANUTS』75周年をテーマにした期間限定ショップ「Peanuts Celebrating 75years」が、9月20日（金）から、JR東京駅にある東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザで開催される。【写真】エコバッグやTシャツもかわいい！75周年を記念したグッズ一覧■キュートな装飾を展開今回開催される「Peanuts Celebrating 75years」は、10月2日（木）に75周年を迎える『PEANUTS』のキュートな装飾の中で、さまざまな