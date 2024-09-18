◆ソフトバンク―日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの海野隆司が守備で先発の大関友久をもり立てた。5回、先頭伏見寅威の打球は高々と上がり、一塁ベンチ方向へ。海野はしゃがみ込みながら懸命にベンチの中へ手を伸ばして捕球した。今季15度目のバッテリーを組む同学年の大関を好プレーで救った。