プロレスラーの小島聡(54)が自身のSNSを更新。遠征先のアメリカで起こった驚きの出来事について報告した。小島は自身のブログで、14日に試合のためアメリカのアトランタを訪れたとして「試合が始まる前に着替えなどの準備をしていると参戦先の団体関係者から?ちょっと話がある?と言われました」とつづり、続けて「何とも言えない空気で?俺、なんかやってしまいましたか？?という感じ」と呼び出された状況を説明。思わぬ展開に