JR九州によると、18日午後6時15分ごろ、日豊線柳ケ浦駅で下り普通列車（中津午後5時50分発大分行き）に車両不具合が発生した。同列車は柳ヶ浦〜大分間で運休となった。この影響で同7時10分現在、同線柳ケ浦~大分で遅れが出ている。同7時半現在、通常運行に復旧した。