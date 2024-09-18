JR九州によると、18日午後6時時40分ごろ、鹿児島線千早駅（福岡市東区千早4丁目93-1）で上り列車（久留米午後5時28分発門司港行き）のドア確認を行った。この影響で同7時10分現在、同線門司港~箱崎で遅れが出ている。