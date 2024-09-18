福岡県警糸島署は18日、糸島市二丈吉井付近で同日午前7時45分ごろ、小学生らが見知らぬ男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50〜60歳くらいで白っぽい服を着用していたという。