ジュンテンドーはＪＡ商品の肥料や農薬の取り扱いを始める売買契約をＪＡ全農ひろしま、ＪＡ広島市と締結しました。 組合員はＪＡの休日や営業時間外でもＪＡ商品が購入できるようになり利便性が確保されるほか、一般の人も利用する農業資材の幅を広げることができるということです。 この取り組みは１０月５日からジュンテンドー戸河内店で始まり、今後沼田店や芸北店でも実施される予定です。