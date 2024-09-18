宮島に水道水を送る新たな海底送水管の整備が進んでいます。観光客が増える中、ライフラインの水をどう守るのか現場を取材しました。 岡森吉宏記者「宮島をつなぐ送水管を今まさに埋めている現場です。長さ６０メートルの大きな船を使い、毎分数メートルずつ少しずつ埋めています」 周辺住民も参加し見学会が行われたのは、廿日市市阿品から宮島へ水道水を供給する海底送水管の工事現場です。 現在、宮島で使われる