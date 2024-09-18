広島県内で最も遅い猛暑日の記録を更新し続けています。 広島市中区では朝から２８．４度、最低気温が９月としては観測史上最も高くなりました。気温はその後３４．９度まで上がり、平年より６度ほど高くなりました。 府中市では３５．９度と今年５２回目となる猛暑日。県内の最も遅い猛暑日記録を更新しました。 厳しい残暑は金曜日ごろまで続くということですが、土曜日以降は落ち着く見込みです。