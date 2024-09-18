静岡県東伊豆町の動物園「伊豆アニマルキングダム」で、ホワイトタイガーの三つ子の赤ちゃんが生まれ、9月18日発表会が開かれました。 【写真を見る】「よくミルクを飲んで元気いっぱい」ホワイトタイガー 三つ子の赤ちゃん誕生 母親と一緒の姿をのぞける＝静岡・伊豆アニマルキングダム ＜発表会の司会者＞ 「ホワイトタイガー三つ子のお披露目です。どうぞ！」 鳴いたり、寝たり、さまざまな表情を見せ