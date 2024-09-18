「ヤクルト−広島」（１８日、神宮球場）ヤクルトの青木宣親外野手が四回に投手・ヤフーレの代打で登場。現役引退発表後、初めて迎える本拠地の打席で大歓声を浴びた。この日、出場選手登録されていた青木。名前がコールされると神宮のスタンドから大きな歓声がわき起こった。広島・九里と対した打席。しっかりと３球見極め、カウント２−１からの変化球に対して泳ぎながらも中前に運んだ。青木らしい技術が結晶したかのよ