８人の子を持つ医師（小児科医）でＹｏｕＴｕｂｅｒ、ゆび先生（４３）が１７日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。独自の教育方針を披露した。１６歳長女を筆頭に、長男（１３）、次女（１１）、三女（７）、四女（５）、次男（３）、三男（１）、四男（０）のパパであるゆび先生。「教育方針は基本、自主性」と明かし、「欲しいものは基本、全部買ってます」と話すと、さんまをはじめ、スタジオは「え〜？！」と