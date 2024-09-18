――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！■9月のムーンアクションは？9月18日、魚座で満月になります。9月の満月をネイティブアメリカンは、ハーベストムーン（Harvest Moon） と呼んでいました。ハーベスト（Harvest）とは収穫という意味。トウモロコシなどの作物