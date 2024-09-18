「ヤクルト−広島」（１８日、神宮球場）広島の名手・菊池涼介内野手が悪天候での異次元のスーパーキャッチを見せ、先発・九里を救った。３−０で迎えた四回は九里が先頭・サンタナに四球を与え、次打者・村上に反撃の２ランを被弾。さらにオスナにも左翼フェンス直撃打とされ、無死一塁となった。ここで打席には山田。フォークに泳がされてフラフラと中前へ上がった飛球に対して、二塁手・菊池が背走し、最後は滑り込みなが