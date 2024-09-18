ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの中務裕太ＥＸＰＧ高等学院学長（３１）が１８日、神奈川・川崎市の洗足学園音楽大学で、ＬＤＨの「ＥＸＰＧ高等学院」と同大学との「連携協定調印式」に出席した。洗足学園音楽大学の前田雄二郎学長と協定書を交換後、中務学長はホッとした表情を見せ「音楽とダンスをうまく結びつけられる子たちが、一人でも多く生まれると、よりダンスの深みだったり、それがでることによって、より音楽も知ることが