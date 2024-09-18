新潟県十日町市で信濃川の水を水力発電に利用しているJR東日本は、河川環境の維持に向け、ダム周辺の魚の遡上状況を調べることにしています。十日町市の信濃川にある宮中取水ダムはJR東日本が管理し、電車や鉄道施設に送る電気をつくる水力発電に利用されています。JR東日本は9月18日、周辺の河川環境の調査に向け、ダムの魚道にサケを捕獲するための設備を設置しました。10月から川を遡上する魚の種類やサケの数を調べ、今後の環