新潟県内の上場企業が投資家や学生に向け、取り組みや魅力を発信する「IRフォーラム」が9月18日、新潟市中央区で開かれました。今年で6回目を迎えるこのイベントには、製造業や小売業など県内の上場企業22社が出展。試食や実演を通して魅力をアピールしていました。【訪れた人】「これだけ人が集まっているので、（新潟の企業に）関心が高いのではないか」【訪れた人】「インスタグラムの広告で知った。新潟の上場企業